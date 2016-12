Cinco estreias de cinema para esperar em 2017

Cinema

Se 2016 já vai tarde, o ano que chega traz boas expectativas pelo menos no cinema. Aqui vai uma lista de filmes bacanas que fazem valer a pena encarar os próximos 365 dias:

1) T2: Trainspotting – Vinte anos depois do sucesso de Trainspotting – Sem limites (1996), o diretor Danny Boyle reuniu o elenco original para mostrar as novas aventuras da gangue de escoceses malucos. Estreia: 16 de fevereiro.

2) La la Land – Cantando estações – Com sete indicações ao Globo de Ouro, o musical reunindo Ryan Gosling e Emma Stone é um dos favoritos ao Oscar. Estreia: 19 de janeiro.

3) Blade runner 2049 – Será que o canadense Denis Villeneuve, diretor do ótimo A chegada (2016), vai honrar o clássico Blade runner, o caçador de androides (1982) nessa sequência com Harrison Ford e Ryan Gosling? Estreia: 5 de outubro.

4) Silence – O mestre Martin Scorsese está de volta com esse drama ambientado no Japão do século 17, para onde dois padres viajam (Andrew Garfield e Adam Driver) em busca de seu mentor (Liam Neeson). Estreia: 2 de fevereiro.

5) Jackie – Natalie Portman é uma das favoritas ao Oscar deste anos encarnando a viúva do presidente norte-americano JFK nesse drama dirigido pelo incensado cineasta chileno Pablo Larraín. Estreia: 2 de fevereiro.