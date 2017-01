Porto Verão Alegre: "Musicais a La Carte" tem sessões de terça a sexta-feira

Música

O pessoal com cara de espanto aí em cima integra o elenco de MUSICAIS A LA CARTE – SÁTIRAS MUSICAIS, atração do Porto Verão Alegre em cartaz no Teatro de Arena de terça a sexta-feira, sempre às 21h. CÍNTIA FERRER, RAUL VOGES, LUCAS KRUG, FABÍOLA BARRETO e LEO FERLAUTO apresentam uma miscelânea de canções consagradas de musicais da Broadway e do cinema em cenas adaptadas de forma divertida e satírica – com direito a crítica social e política. A montagem tem texto de Artur José Pinto, direção geral de Cíntia Ferrer e direção coreográfica de Raul Voges.



