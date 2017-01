Show "Beatles na Favela" passará por Porto Alegre em março

Música

O Grupo Cultural AfroReggae, do Rio de Janeiro, e a banda All You Need Is Love criaram um espetáculo em que os clássicos do grupo THE BEATLES são apresentados em um ambiente inusitado e com recursos cênicos diversificados. A turnê do musical BEATLES NA FAVELA chega a Porto Alegre no dia 26 de março, às 20h, no Teatro do Bourbon Country.

O repertório inclui 30 músicas dos quatro cabeludos de Liverpool, em uma montagem em que são usados mais de 40 figurinos por um elenco formado por músicos, bailarinos e artistas do Afro Circo. No palco, uma grande estrutura cenográfica abriga efeitos especiais, números circenses, dança contemporânea, trapézios e uma orquestra.

A videografia e o cenário são criações da Vortice Dance Company, respeitado grupo português de dança contemporânea, que ficou no Brasil por mais de três meses preparando esse trabalho. Já os artistas circenses e bailarinos são do núcleo do AfroReggae que trabalha com jovens carentes entre 14 a 25 anos da favela cariocado Cantagalo, na sede do Criança Esperança.