Atividades paralelas à Bienal do Mercosul começam em março

A 11ª Bienal do Mercosul só vai rolar a partir de 5 de abril de 2018 – mas as atividades culturais paralelas se iniciam no dia 26 de março, às 19h, nas escadarias da Igreja das Dores, dentro das comemorações do aniversário de Porto Alegre. A cerimônia de abertura dessa programação terá bênção ecumênica pelo padre da igreja, execução dos hinos nacional e rio-grandense a cargo da Banda do Exército e concerto ao ar livre com a Orquestra de Câmara Theatro São Pedro, sob a regência do maestro Antônio Borges-Cunha (foto), executando obras de Villa-Lobos, Piazzolla e Gershwin, entre outros.



As atrações musicais incluem também o bandoneon de Carlitos Magallanes, o piano de Olinda Alessandrini, a voz e o violão de Nei Lisboa, o coro do Vocal 5 e os metais da Banda Municipal de Porto Alegre. O evento multimídia terá ainda a apresentação do Grupo Ìbejì, liderado pelo percussionista e bailarino nigeriano Idòwú Akinruli, a projeção de imagens Faces do Triângulo, do fotógrafo Leopoldo Plentz, e pinturas e animações da artista plástica argentina Patricia Linenberg, recentemente exibidas em Nova York. A função tem duração prevista de uma hora e meia.