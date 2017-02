Banda californiana Mr. Big volta a Porto Alegre em agosto

Música

Confirmada mais uma atração das grandes para os palcos porto-alegrenses: a banda Mr. Big tem show marcado para o dia 22 de agosto, no Opinião. A expectativa é grande: o quarteto californiano fez uma apresentação lotada na Capital em 2011, retornando em 2015, no Pepsi On Stage.



O grupo de hard rock formado por Eric Martin (voz), Billy Sheehan (baixo), Paul Gilbert (guitarra) e Pat Torpey (bateria) segue divulgando seu mais recente disco de estúdio, chamado ¿ The Stories We Could Tell, lançado em 2014.