Brick dos Desapegos em ritmo de jazz

A edição do próximo domingo do BRICK DE DESAPEGOS no bar Ocidente será também musical: às 18h, fechando as atividades do dia de moda, a cantora MELINA VAZ, acompanhada do pianista Ras Vicente, apresentará o projeto DIVAS DO JAZZ, em que interpreta standards celebrizados nas vozes poderosas de Nina Simone, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday e Amy Winehouse.

A função fashionista vai rolar do meio-dia às 19h, reunindo 50 expositores com muitos desapegos, brechós itinerantes e marcas autorais sustentáveis. Para desapegar, a convidada será Júlia Alves, colunista aqui da Rede Social. A entrada é franca e sincera.