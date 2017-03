Espaço 373 será aberto nesta sexta no Distrito Criativo de Porto Alegre

News

O Distrito Criativo vem se firmando como o lugar que mais cresce do ponto de vista cultural em Porto Alegre. O novo endereço artístico da região terá open house nesta sexta, a partir das 20h30min: é o ESPAÇO 373 (Rua Comendador Coruja, 373), que reunirá uma turma bacana de artes plásticas, música, dança e gastronomia para oficializar a abertura da casa das irmãs e sócias Fernanda e Silvana Diniz Beduschi.

A primeira exposição do sobrado chama-se RETRATOS DO IMAGINÁRIO, em que a artista multimídia LIANA TIMM reúne duas grandes obras produzidas com recortes com 40 quadros feitos com recursos digitais (abaixo). Já a trilha sonora da abertura ficará a cargo do Quarteto 373, formado só por feras: Luiz F. Rocha no trompete, Luis Maurinho no teclado, Éverson Vargas no baixo e Marquinhos Fê na bateria. A noite terá ainda performance artística da bailarina Cris Nunes e do músico Fredi Bessa. Patrimônio cultural do município, o sobrado construído em 1925 está funcionando em soft opening desde janeiro com aulas de canto e dança e recebendo eventos privados.



Quadro da mostra "Retratos do Imaginário" de Liana Timm Foto: Liana Timm / Divulgação