Laura Linn será a protagonista do filme "Fury Runner"

News

A gaúcha LAURA LINN será a atriz principal de FURY RUNNER (Corredora em Fúria, em tradução literal), novo longa do sul-africano Darrell Roodt – diretor e roteirista de títulos como Yesterday (2004), indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro.

A jovem brasileira vai encarnar Alyona Pierce, atleta que disputa com outras quatro competidoras para vencer a corrida mais difícil do mundo, que inclui 450 quilômetros no deserto da Namíbia. As filmagens na própria locação se iniciam no final de maio – e o filme tem previsão de estreia em 2018 na África do Sul e na Inglaterra, inicialmente, chegando depois até outros mercados, como Brasil.

Leia mais:

Cris Lavratti lança livro infatil

Gisela Sparremberger protagoniza monólogo de Nelson Rodrigues



Laura é formada em produção audiovisual na PUCRS, estudou atuação em Los Angeles e Nova York e atualmente está se puxando em treinamentos diários de academia e de corridas em Porto Alegre, acompanhada por personal trainers e nutricionista, antes de embarcar para as filmagens na África.