Lorenzo Tassinari lança álbum no Gravador PUB no próximo sábado

Música

O palco do Gravador Pub (Conde de Porto Alegre, 22), que recentemente celebrou um ano de existência, recebe no próximo sábado o guitarrista gaúcho Lorenzo Tassinari. A apresentação marca o lançamento do primeiro álbum de estúdio de Lorenzo, Maybe You Can Feel. Com 10 canções autorais, o trabalho reúne composições em inglês e português, além de uma música instrumental. Sob fortes influência do blues, Maybe You Can Feel flerta também com jazz, rock, funk e até música pop. Quem quiser conferir o som, já está disponível nas principais plataformas de streaming e no site lorenzotassinari.com.

Leia também

Karol Conka volta a Porto Alegre em abril

Leonardo Machado grava série nos Estados Unidos



Para a apresentação deste sábado, Lorenzo contará com a participação de Diego Vogt nos teclados, Ricardo Lannes na bateria e Samuel Bolacel no baixo, além de algumas participações surpresas durante o show. O evento está marcado para às 20h, e a entrada sai por R$ 25, com direito a um CD e degustação de cerveja artesanal.