Mostra fotográfica da Santa Casa de POA retrata a força feminina

Dois dias na SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE foi tempo necessário para o fotógrafo GERSON TURELLY captaras imagens e a força das colaboradoras da instituição. Os retratos em preto e branco como os dois reproduzidos aqui na coluna estão na exposição SANTAS MULHERES,que será inaugurada hoje, não por acaso DIA INTERNACIONAL DA MULHER,no Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75).

O evento faz parte de uma programação da semana comemorativa à data, com atividades cujo foco é a prevenção da saúde feminina a partir da campanha ELAS QUE SE CUIDAM. Parte das ações é destinada às colaboradoras do complexo hospitalar – mas também haverá momentos gratuitos e abertos ao público externo, com temas relacionados a bem-estar, saúde, inspiração, empoderamento e beleza. A programação completa da Semana da Mulher pode ser conferida no site santacasa.org.br, ok?