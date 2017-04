Nando Reis passará por Porto Alegre com a turnê do novo disco

Música

Depois de quatro anos na estrada com o álbum Sei e de uma excursão no formato voz e violão que passou pelas principais cidades do país, NANDO REIS prepara-se para iniciar a turnê do seu mais novo disco, chamado JARDIM-POMAR (2016). O cantor e compositor vai se apresentar no dia 24 de junho no Pepsi On Stage para mostrar algumas de suas novas canções inéditas, como 4 de Março, Infinito Oito, Inimitável e Só Posso Dizer – o primeiro single do álbum. O repertório não vai deixar de fora, claro, os sucessos da carreira solo do Ruivão tipo All Star, Os Cegos do Castelo, Sou Dela, Relicário e Marvin. A cenografia do show inclui transparências que se sobrepõem, projeções de vídeo e um desenho de luz que cria um jogo entre imagens, músicas e plateia.

Nando preparou ainda duas ações muito bacanas para essa tour. A primeira tem tudo a ver com o nome do CD e a preocupação com o meio ambiente: o músico vai distribuir ao público sementes de árvores nativas de cada bioma do país durante as apresentações. A segunda será o lançamento de um disco ao vivo de cada concerto dessa gira, em parceria com a plataforma de distribuição digital de música ONErpm. Cada registro estará disponível alguns dias após a realização do espetáculo – o primeiro será gravado em São Paulo neste sábado e já deve ser lançado no próximo dia 10.Os ingressos já estão à venda nas lojas Mil Sons e Youcom e pela página blueticket.com.br, certo?