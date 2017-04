Show de Humberto Gessinger na Capital já tem ingressos à venda

Música

O cantor e compositor Humberto Gessinger, eterno vocalista do Engenheiros do Hawaii, volta a Porto Alegre no próximo dia 19 de agosto. A apresentação, que rola no Pepsi on State (Av. Severo Dullius, 1.995), faz parte da sua nova turnê, Desde Aquele Dia — A Revolta dos Dândis. Além de apresentar composições do seu mais novo trabalho, Desde Aquela Noite, o show é uma comemoração aos 30 anos de um dos mais importantes álbuns do Engenheiros, A Revolta dos Dândis (1987). Infinita Highway, Terra de Gigantes e Refrão de Bolero são alguns dos hits emplacados pelo disco.

Os ingressos para à noite custam entre R$ 57 (pista promocional, 1º lote) e R$ 195 (pista VIP, 1º lote) e já estão à venda nas lojas Mil Sons, Youcom e pelo site blueticket.com.br.