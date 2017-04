Venda de ingressos para festival El Mapa de Todos inicia na segunda-feira

Música

Um dos festivais de música alternativa mais bacanas do Brasil, o El Mapa de Todos chega a sua sétima edição, novamente em Porto Alegre. O evento pelo qual já passaram 96 artistas de 11 países vai rolar entre os dias 2 e 4 de maio, no Theatro São Pedro.

A programação desse ano contará com sete atrações, que representam variadas vertentes artísticas latino-americanas: a canção pampeana do uruguaio Daniel Drexler, o som das ruas dos mexicanos-brasileiros Francisco, El Hombre, a psicodelia contemporânea dos brasileiros Boogarins e o mix singular de samplers, sintetizadores e percussão da música viajandona dos colombianos Romperayo. Já a diversidade da música gaúcha estará representada pelo excelente grupo Yangos, pela cantora e compositora Carmen Correa e pelo rapper Zudizilla.

Outro destaque da função será a homenagem à grande cantora e compositora chilena Violeta Parra (1917 — 1967), cujo centenário é celebrado em 2017. A artista engajada na luta dos oprimidos e dos explorados é autora de clássicos como Gracias a la Vida, Volver a los 17 e La Carta.

Com patrocínio da Petrobras, o El Mapa de Todos terá ainda nesta edição o apoio especial do Spotify e do programa Ibermúsicas. Os ingressos estão à venda a partir desta segunda-feira (3/4) na bilheteria do teatro e pelo site maisshows.com, ok?