FOTO: Espetáculo "Um Olhar Através de" passará por cinco cidades gaúchas 

A TRANSFORMA CIA. DE DANÇA está completando 30 anos em 2017 - e, para comemorar a data redonda, o grupo fará uma turnê do espetáculo UM OLHAR ATRAVÉS DE por cinco cidades gaúchas: Canoas, Montenegro, Pelotas, Santa Maria e Porto Alegre. Contemplado pelo edital Fundo de Apoio à Cultura (FAC) de dança da Secretaria de Estado da Cultura, o projeto será apresentado na Capital nesta quarta-feira (16/8), às 20h, na Sala Álvaro Moreyra.

Dirigida por Suzana D'Ávila, a companhia explora a linguagem do jazz e dança contemporânea sempre buscando a discussão de temas atuais. Um Olhar Através de é inspirado na obra do sociólogo polonês Zygmunt Bauman (1925 - 2017) e seu conceito de modernidade líquida. Por conta disso, o grupo produziu uma sessão de fotos e de videodança no centro porto-alegrense, destacando a influência da tecnologia nas nossas vidas - nas imagens reproduzidas aqui na coluna, os bailarinos aparecem dançando com celulares nas mãos.

Foto: Fernando Muniz / Divulgação

