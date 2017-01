Governo deve quitar folha de pagamento nesta quinta-feira

Parcelamento de salários

O governo do Estado pretende quitar nesta quinta-feira a folha de pagamento dos servidores do Executivo. Para creditar os R$ 83 milhões que faltavam, a Secretaria da Fazenda usará recursos do ICMS e do IPVA.

A primeira parcela do salário de dezembro foi paga no dia 29 de dezembro, quando foi creditado também a primeira parte do 13º do funcionalismo, dividido em 12 vezes. Ao longo desta semana, com a entrada de recursos do pagamento antecipado do IPVA, outros depósitos relacionados à folha foram feitos. A segunda parcela do 13º salário vai ser paga no último dia útil de janeiro.



Leia mais:

Estado paga mais R$ 900 aos servidores que estão com salários parcelados

Estado paga R$ 2.260 do salário de dezembro e parcela 13º em 12 vezes



O governo encaminhará à Assembleia, para votação em regime de urgência na convocação extraordinária prevista para o final do mês, o projeto que prevê a correção da parcela do 13º, a partir de 20 de dezembro.