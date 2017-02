Em outros países, casos de plágio derrubaram figuras públicas

Perspectiva

Em 2011, o então ministro da defesa alemão Karl-Theodor zu Guttenberg renunciou devido a denúncias de plágio em sua tese de doutorado. Em 2012, o então presidente da Hungria também deixou o cargo devido a um escândalo de plágio em seu PhD. No Brasil, as passagens que o ex-ministro da Justiça Alexandre de Moraes copiou de outro autor, em um livro, sem citar a fonte causaram até agora apenas um arranhão menor em sua indicação ao STF.

O episódio ilustra a crise ética que vive o país. O filósofo inglês Kwame Anthony Appiah tem uma tese segundo a qual grandes mudanças sociais ocorrem quando determinada prática entra em conflito com a honra de uma sociedade. O que afeta a honra dos brasileiros?

NOVOS VELHOS TEMPOS

Não há motivo para surpresa com o desprezo do presidente Michel Temer por sua (baixíssima) popularidade. É um fenômeno mais amplo. O sistema político como um todo parece ter se descolado dos anseios populares, passando a funcionar em um modus operandi muito singular no qual governar ficou em segundo plano. Em primeiro, estão os interesses particulares.

VOCABULÁRIO

Mobilização dos policiais por melhores salários, crise nas penitenciárias, escândalos de corrupção que maculam as mais altas esferas do poder, recessão que parece não ter data para acabar e um plano de austeridade que pode congelar os gastos sociais por duas décadas. Os brasileiros evitam utilizar a palavra, mas o jornalista Jon Lee Anderson tascou na revista New Yorker, em um texto sobre o Brasil: caos.

NO MEIO DO CAMINHO - A situação da Estrada do Conde, que liga Guaíba e Eldorado do Sul. Foto: Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

LIÇÃO DE CASA

Neste fim de semana, o New York Times saiu-se com um editorial que ecoa uma ideia familiar aos brasileiros. Diz o título: "Protestos pacíficos não são crime". O jornal afirma que, em vez de tentar penalizar seus críticos, os legisladores devem ouvi-los e fazer um esforço para tocar as causas do descontentamento.

INCÓGNITA

O encontro do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau com o presidente americano Donald Trump, agendado para esta segunda-feira (13/2), não poderia ser mais contrastante. Trudeau tem uma visão positiva sobre os imigrantes, defende a igualdade de gênero e pratica uma agenda progressista. Trump é o seu oposto: turbulento, intolerante e protecionista.

HISTÓRIA REESCRITA

A Universidade Yale anunciou que vai renomear uma de suas unidades, o Calhoun College, devido ao histórico de apoio à escravidão do ex-vice-presidente americano John C. Calhoun (1782-1850). O nome do prédio passará a homenagear a cientista da computação Grace Murray Hopper (1906-1992), também ex-aluna da universidade.

