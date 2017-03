Descontentes com atrasos dos Correios, leitores enviaram reclamações à coluna

Ao remetente

O Informe Especial queria saber se há mesmo atrasos nas entregas de contas pelos Correios. A estatal pediu que informássemos os endereços ou CEPs. Na quinta-feira (9/3), perguntamos aos leitores se esse era um problema isolado.

Abaixo, algumas das respostas que chegaram em nossa caixa de entrada até as 16h30min de quinta-feira, quando fechamos a página:

Aqui chegamos a receber com 30 dias de atraso.

94035-220 – Gravataí

E quem vai pagar os juros??? O prejudicado sempre é o cidadão.

92200-560 – Canoas

Já reclamei e a desculpa é a falta de pessoal. É lamentável ver aquela que já foi a empresa mais confiável do Brasil na situação atual.

90240-220 – Porto Alegre

Eu e meu esposo temos quase todas nossas contas com débitos em conta ou entregas de boletos via online, mas existem algumas realizadas somente dessa forma.

90450-010 e 90850-000 – Porto Alegre

Justo quando esperamos os informes para as declarações do Imposto de Renda.

91760-020 – Porto Alegre

O que me chamou a atenção foi não ver o carteiro passar mais na minha rua como fazia diariamente.

91751-160 – Porto Alegre

Procurei a gerência dos Correios e fui informado de que não tem carteiros para efetuar as entregas e, por esse motivo, fazem um mutirão aos sábados para entregar todas as correspondências acumuladas por duas ou até três semanas.

96020-000, 96015-420 e 96030-003 – Pelotas

Aos sábados não vejo o carteiro faz muito tempo. Queremos que volte a ser aquele exemplo de serviço público que sempre foi.

91760-710 – Porto Alegre

Venho informar que o Correio, a empresa estatal mais confiável, esteja perdendo a credibilidade. Segundo mês consecutivo não cumprindo com a obrigação da entrega das correspondências em tempo hábil.

91170-030 – Porto Alegre

Tínhamos um serviço de excelência, até entregarem os Correios para terceiros. (...) Contracheques, cartões, enfim, são extraviados constantemente.

91210-230 – Porto Alegre

Recebi minha conta de energia elétrica no dia do pagamento. (...) (e nem adianta usar mobile banking ou internet banking, pois o sistema da CEEE não permite).

90610-200 – Porto Alegre

Aqui chegamos a receber com 30 dias de atraso de vez em quando. E estamos a menos de 1 km de um posto dos Correios e a menos de 2 km de outros dois.

94035-220 – Gravataí

O entregador quando passa é de dez em dez dias, e atira todas as correspondências sem efetuar a devida separação por cada apartamento.

95555-000 – Capão da Canoa

Neste início de ano, as coisas se agravaram, fiquei mais de 1 mês sem receber correspondências, obtive a concessão do meu benefício de aposentadoria no final de janeiro e só fiquei sabendo quando os bancos começaram a me ligar oferecendo empréstimos consignados.

Vila Martinica – Viamão

Eu gosto de pagar as minhas contas com o documento em mãos, mas tá demorando mais de 15 dias para o Correio me trazer. Eu sei que é o Correio porque recebi hoje uma carta com o carimbo datado de 22 de fevereiro.

95626-000 – Imbé

(...) os Correios levaram 20 dias para entregar uma correspondência postada no mesmo município. (...) Considerando que a distância do endereço do remetente até o meu endereço é de mais ou menos 20 quilômetros, então, os Correios estão andando um quilômetro por dia.

91760-620 – Porto Alegre

Fui pessoalmente no centro de distribuição da Juca Batista e a funcionária alega que estão sem funcionários. RECLAMEI para Ouvidoria e até agora nada.

91751-600 – Porto Alegre

Há contas que também nunca vêm a ser entregues.

90560-003 – Porto Alegre

Tenho conversado com meus vizinhos e todos estão descontentes com o que já foi um dos melhores serviços públicos prestados.

91370-190 – Porto Alegre

Hoje tenho quatro pagamentos que vencem amanhã e ainda não recebi os boletos.

91330-250 – Porto Alegre

Eu despachei por Sedex um documento na sexta pela manhã em Pelotas para Porto Alegre que chegou no final da tarde da seguinte sexta, após o Carnaval. Uma semana!

90550-004 – Porto Alegre

Recebi ontem à tarde contas de luz, água (vencidas) e demais documentos.

94415-580 – Viamão

DATA CERTA

Erramos na coluna de quinta-feira (9/3). É hoje o evento no TRE com a presença da ministra do TSE Luciana Lóssio.

