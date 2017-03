Gaúchos integram time do Brasil em copa do mundo dos padres

Futebol e fé

O Brasil estreou com vitória na Clericus Cup, espécie de copa do mundo de seleções formadas por padres. São 18 equipes e as competições acontecem em Roma. Há dois gaúchos na nossa seleção: Rafael Martins Fernandes, da arquidiocese de Porto Alegre, e Ludinei Vian, da diocese de Montenegro. Ambos estudam no Vaticano.

A vitória de 2 a 1 sobre a Bélgica foi suada. Um dos destaques e capitão do time é o padre Neimar, que acabou, pelo nome e mesmo sem o y, chamando a atenção da torcida e dos jornalistas. Depois do jogo, reconhecendo algumas falhas, ele brincou durante uma entrevista a um portal religioso do Brasil: "Temos que corrigi-las para a próxima partida e rezar mais".

Os atos de indisciplina e violência são raríssimos na Clericus Cup. Mesmo assim, pra garantir, as regras preveem uma única cor de cartão: azul. Ao recebê-lo, o jogador é "convidado" a pensar e se arrepender do que fez durante oito minutos. E não adianta reclamar pro bispo.

Ser jogador de futebol profissional não é um trabalho qualquer. Principalmente, porque mexe com paixão e com projeção. Crianças querem ser como seus ídolos. Imitá-los.

Para muitos, o futebol é a única porta de saída da miséria. Por isso, é preciso cuidado ao, simbolicamente, escalar o goleiro Bruno no time dos ex-presidiários que buscam uma chance de socialização. No caso dele, não é tão simples.

Para milhões de meninos que o verão em campo, ficará a impressão de que o crime compensa. Bruno estará onde eles gostariam de estar.

Mais uma vez, lei e ética se desentendem. A culpa não é do Bruno. É do Boa, que o contratou, da lei, que é branda, e da Justiça, que é lenta.

Bruno deve ter a chance de recomeçar. Mas não desse jeito, mesmo que seja em um time de pouca expressão.

Futebol não é só futebol. Futebol fala da alma do Brasil. E, se é assim, temos, nessa polêmica, mais um retrato fiel e completo das entranhas de um país que está perdendo, para si mesmo, de goleada.

SUPERPOSIÇÃO

Não é coincidência o fato de o depoimento de Lula à Lava-Jato ter sido marcado para o mesmo dia da entrega da lista de Janot ao STF. Ou vice-versa. Quanto mais divididos os holofotes, melhor para quem tenta ficar nas sombras.

NÃO SEI????

A parte mais embaraçosa do depoimento do ex-presidente Lula é quando ele tenta responder quanto ganha por mês: "Pode chegar a uns 50 mil, não sei, tô tentando chutar aqui".

GLOBAL

Integrante do time de comunicação da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, Amaralina Xavier foi a única representante do Brasil na Semana da Unesco para Paz e Desenvolvimento Sustentável, no Canadá.

