Cresce o número de denúncias recebidas pela Ouvidoria do TCE 

De olho

O número de denúncias recebidas pela Ouvidoria do TCE cresceu 69% nos primeiros cinco meses de 2017 em relação ao mesmo período de 2016.



Foram mais de 6,1 mil.

As principais queixas: contratação de pessoal e desvio de função (45%) e licitações (11%).

O primeiro ano dos mandatos dos prefeitos e a insatisfação das pessoas, potencializada pela crise política, são algumas das hipóteses.

PORTO ALEGRE - Cão escaldado adora uma água fria. Foto: Bruno Alencastro / Agência RBS

No bolso

A revisão da planta de imóveis de Porto Alegre ainda não foi concluída.

A previsão era maio.

Faltam os ajustes finos – a análise das singularidades de cada região, para garantir que o modelo de cálculo aplicado não gere injustiças e nenhum cidadão acabe sendo cobrado a mais.

Para valer já em 2018, o projeto precisa ser aprovado até o final de setembro.

Plebiscito

O governo estadual perdeu o timing, o trem e a História.

Demorou demais para decidir o que queria e como queria.

Deu argumentos para quem acredita que, no fundo, o Piratini sabe que é tarde demais e só trabalha agora para transferir o ônus da sua inércia para a oposição.

TSE

Não está descartada a tese da separação de contas de campanha da chapa Dilma-Temer.

A ideia vem sendo defendida e articulada desde antes do impeachment.

Homenagem

No dia 23, a Cinemateca Capitólio exibirá uma sessão de Caminho dos Sonhos, comentada pelo diretor, Lucas Amberg.

A adaptação cinematográfica do romance Um Sonho no Caroço do Abacate, de Moacyr Scliar, integra a agenda de celebração aos 80 anos do autor, que seriam completados neste ano.

Às 20h, com entrada gratuita.

Salam

Mais de 130 líderes religiosos muçulmanos se negaram a rezar nos funerais dos terroristas que mataram sete pessoas no sábado, em Londres.

É uma mudança de postura altamente positiva para que o mundo compreenda que a maioria dos muçulmanos condena a violência, venha de onde vier.

O que você está pensando?

A coragem é uma fabricação do medo. De muito medo acumulado. — Fabrício Carpinejar (@CARPINEJAR) June 5, 2017