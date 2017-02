A dupla Gre-Nal não está conseguindo se impor no Gauchão

Wianey Carlet

Sabem quais foram as diferenças entre Grêmio e Inter neste fim de semana? Uma, apenas: a defesa colorada, que está em remodelação, sofreu um gol enquanto a do Grêmio garantiu o resultado pelo escore mínimo. Em outros tempos, a dupla Gre-Nal jogando nos seus estádios permitiria apenas uma dúvida: qual venceria pelo placar mais largo? Nesta abertura de Gauchão, os cenários estão alterados.

O Caxias foi ao Beira-Rio, trancou-se na defesa, mas depois de sofrer o gol de D'Alessandro permitiu-se atacar e marcou o gol de empate. Na Arena, Ramiro colocou o Grêmio em vantagem com um golaço, o Passo Fundo atreveu-se um pouco na etapa final e obrigou Marcelo Grohe e a defesa gremista a trabalhar. Nos dois times da Capital a mesma carência: o fazedor de gols.

Jael, o Cruel, e Carlos entraram no decorrer dos jogos, mas não resolveram os problemas ofensivos dos seus times. O Grêmio venceu e o Inter empatou. Porém, em uma rápida avaliação: a Dupla esteve parecida, quase igual. Mesmo que o Grêmio esteja chegando de um título nacional e o Inter de um rebaixamento.

Defensivos

No sábado, Luiz Carlos Winck armou um ferrolho defensivo que o Inter sofreu, mas não conseguiu superar. No domingo, Paulo Porto, que há muito tempo é destaque entre os treinadores em atividade no futebol gaúcho, fechou o Passo Fundo e quase não permitiu que os jogadores mais ofensivos do Grêmio entrassem na sua área.

Na etapa final, quando o Grêmio tinha vantagem no placar, desmanchou o seu esquema defensivo, colocou sua equipe no ataque, mas mesmo assim continuou contendo o Grêmio. É assim que os times do Interior estão se comportando nesta abertura de campeonato, quando enfrentam Grêmio e Inter: retrancam-se e só ousam atacar quando estão em desvantagem.

E a Dupla, seja por desentrosamento (o Inter) ou pior condição atlética, não está conseguindo se impor.

