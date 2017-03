Wianey Carlet

Mesmo que o Brasil-Pel ainda não tenha alcançado o padrão de qualidade da temporada passada, enfrentar o Xavante na sua casa é sempre tarefa de tirar o sono. O mínimo que se pode esperar do confronto da noite desta quarta-feira é um jogo de fortíssima marcação, altamente competitivo e sem favoritismo declarado.



Leia mais:

Brasil-Pel x Grêmio: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Aniversariante, Kannemann fala de momento no Grêmio: "Fazer todo o possível para ser campeão"

Jaílson vê Grêmio com estilo diferente em 2017: "Está mais objetivo na frente"



Renato andou treinando com portões fechados e aposta-se em novidades na equipe. Pessoalmente, curto a expectativa de ver, finalmente, Lucas Barrios começando um jogo e iniciando sua luta para assumir a titularidade na equipe gremista. Será esta noite? Antes do Gre-Nal, afrontando todas as regras ditadas pelo bom senso, havia um alarido pela escalação de Barrios. Quase jurei que ele não começaria o clássico. Mas já está passando o momento de Lucas Barrios assumir a responsabilidade de ser o fazedor de gols que o Grêmio procurava. Quanto mais Renato demorar em escalar Barrios, mais estranho parecerá.

Empolgação demasiada

Antes do Gre-Nal e quando imaginavam que Lucas Barrios poderia começar o clássico, chegou-se ao exagero de considerar Barrios, Luan e Bolaños um dos melhores ataques do futebol mundial. Quase um delírio. Barrios, quem se lembra da sua última sequência de jogos marcada por muitos gols? E Luan, que ainda não conseguiu repetir neste ano o que já jogou? A empolgada previsão terá de esperar. Bolaños, o único que está confirmando a qualidade de um futebol bem jogada, ficará três jogos longe do Grêmio.