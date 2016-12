Porto Alegre terá mais duas faixas prioritárias para ônibus e lotações

Mobilidade urbana

Duas faixas prioritárias para ônibus passarão a operar em Porto Alegre nesta quinta-feira. Na Zona Sul, o eixo das avenidas Icaraí-Chuí, com 2,2 quilômetros de extensão, entre a Diário de Notícias e a Ibicuí, no sentido bairro-Centro, terá o lado direito dedicado ao transporte coletivo. Já na Zona Norte, o trecho de 4,2 quilômetros da Avenida Assis Brasil, entre a Fiergs e o terminal Triângulo, terá pista exclusiva nos dois sentidos. Implantadas pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), buscam otimizar o tempo de viagem de cerca de 113 mil passageiros que utilizam o serviço.

— Esperamos que o resultado seja tão positivo quanto foi no trecho Cavalhada-Nonoai-Teresópolis. Estamos priorizando o usuário do transporte público, que deve ser o maior beneficiado com isso — diz Vanderlei Cappellari, diretor-presidente da EPTC.

Leia mais:

Prefeitura notifica Inter para retirar telas à beira do Guaíba

Especialistas divergem sobre validade do novo desconto de IPTU



No eixo da Icaraí-Chuí, o horário de funcionamento da faixa será das 6h às 9h, de segunda a sexta-feira. Já na Assis Brasil, a operação será das 6h às 9h e das 16h às 20h, também durante a semana. As duas faixas são exclusivas para as linhas de ônibus e de lotação. Os motoristas terão até 31 de janeiro para se acostumar com a mudança. Após esse período, quem utilizar o espaço prioritário a ônibus durante o período determinado pagará multa de R$ 293,47 e levará sete pontos na carteira, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Mais seis faixas prioritárias estavam previstas para serem implantadas na Capital. No entanto, Cappellari informa que essas não serão entregues até o fim da gestão atual:

— Não conseguimos concluí-las em tempo hábil. Não houve essa conversa durante a transição. Mas os estudos, os dados e a importância que o corredor de ônibus tem para a cidade estarão disponíveis para o novo gestor. Os projetos na Ipiranga, na Venâncio Aires, na José do Patrocínio, na Mauá, na Loureiro da Silva e na Sertório estão prontos. Vai depender da gestão futura implantar ou não.

Atualmente, Porto Alegre conta com mais de 65 quilômetros de faixas exclusivas ou preferenciais ao transporte coletivo. No Brasil, os carros particulares realizam apenas 30% dos deslocamentos urbanos, ocupando 70% das vias públicas, segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU).

ZH procurou o vice-prefeito eleito, Gustavo Paim, para saber se a próxima gestão pretende implantar a medida nas demais vias, mas não teve sucesso.