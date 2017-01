Número de clientes dobra com desconto de 50% em corridas de táxis em Porto Alegre 

Transporte

O número de clientes aptos a usar o aplicativo do Sindicato dos Taxistas saltou de 3 mil na sexta-feira para 6 mil nesta terça-feira. Segunda foi o primeiro dia de oferta do desconto de 50% no valor das corridas solicitadas pelo aplicativo e que ocorreram em Porto Alegre.

O benefício será ofertado até a meia-noite de 28 de fevereiro. O abatimento será dividido. O taxista cadastrado ofertará 30% de desconto ao passageiro. Os 20% restantes serão bancados pelo sindicato.

Leia mais

Aplicativo passa a dar desconto de 50% em táxis de Porto Alegre

Veja as promoções de aplicativos de transporte em Porto Alegre

Diante de crise e concorrência, táxis podem não ter reajuste em 2017



O presidente do Sintáxi relata que a adesão está assustando. "É a salvação da nossa categoria", disse Luiz Nozari.

Cada taxista paga ao sindicato uma taxa de R$ 20 mensais. Para usar o aplicativo, hoje, o profissional não gasta nada a mais. Porém, o motorista precisa ser educado, honesto e ter o táxi limpo. A quantidade de taxistas cadastrados também aumentou, de 511 para 583.

Leia mais notícias de Porto Alegre