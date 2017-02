Após furto de instrumentos, doações asseguram recomeço dos ensaios na Aldeia da Fraternidade

Solidariedade

Depois de fazer uma apresentação sem instrumentos, em um silencioso ato de protesto pelo furto de seus equipamentos na madrugada do dia 15, as crianças do projeto Educando com Arte já podem celebrar em alto e bom som. Em uma semana, a casa de música da Aldeia da Fraternidade, na zona sul de Porto Alegre, teve doações de 30 instrumentos — a mesma quantidade levada do projeto social.



Mesmo com a onda de solidariedade, o prejuízo ainda não foi recuperado totalmente: ainda falta repor instrumentos específicos, como sax, piano digital e clarinete. Por isso, o projeto continua com uma campanha para arrecadar doações de instrumentos ou em dinheiro.



Silva está confiante de que a Aldeia vai reaver todos os instrumentos e até mesmo aumentar a quantidade. A orquestra é composta por 25 crianças e adolescentes, mas mais de 100 crianças utilizam os instrumentos no projeto.



— Tenho recebido mensagens em WhatsApp, e-mail, telefonemas o tempo todo. Não tenho sossego. E nem quero ter — conta ele, animado.

O recomeço dos ensaios, no dia 6 de março, está garantido. Nesta semana, parte das crianças já pôde conhecer os novos teclados, violões, flautas, pandeiros, violinos, entre outros instrumentos.

— Ainda tem uma pontinha de frustração, de terem levado aquele instrumento que acreditavam ser delas, mas elas estão muito felizes — garante o maestro.

Silva conta que o projeto pretende realizar, em abril, uma apresentação de agradecimento a todos que colaboraram com doações.

Dados para doação:

Fraternidade Cristã Espírita

CNPJ: 92882190/0001 -36

Banrisul

Banco: 0085

CC: 41118126.0-6

Informações: 51 32683313 / Whatsapp 51 992000220



O projeto também está com uma vaquinha online.

