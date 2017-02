Cinco blocos de Carnaval agitam a Capital neste fim de semana

Folia

Zero Hora

Por: Zero Hora

Ainda falta uma semana para o feriado de Carnaval, mas a festa de Momo ocupa as ruas de Porto Alegre neste final de semana. Cinco blocos estão previstos — três no sábado e outros dois no domingo — para fazer a alegria dos foliões.

A partir das 15h, começam as concentrações na Cidade Baixa para três blocos que acontecem ao mesmo tempo: Galo de Porto, Do Jeito que Tá Vai e Maria do Bairro. Os dois primeiros desfilam pelo bairro, enquanto o último mantém seu local tradicional, na Rua Sofia Veloso.

No domingo, a Cidade Baixa recebe o Panela do Samba, que circula pela Rua João Alfredo. Na Cruzeiro, uma coalizão de blocos agita a Avenida Tronco, também à tarde. Veja abaixo os horários e itinerários.

SÁBADO



Galo de Porto

Itinerário: Rua Joaquim Nabuco/Rua General Lima e Silva

Concentração: 15h

Arrancada: 17h

Término: 21h

Do Jeito que Ta Vai

Itinerário: Travessa do Carmo/Rua João Alfredo/Rua da República

Concentração: 15h

Arrancada: 17h

Término: 21h

Maria do Bairro

Itinerário: Parado na Rua Sofia Veloso

Concentração: 15h

Arrancada: 17h

Término: 21h

DOMINGO

Gonhas da Folia, Cruzeiro Bloco Tronco, Bloco das Virgens, Bloco do Campinho e convidados

Itinerário: Avenida Tronco - Bairro Cruzeiro

Horário: das 14h às 20h

Panela do Samba

Itinerário: Rua João Alfredo

Concentração: 15h

Arrancada: 17h

Término: 21h

Acesse o calendário completo dos blocos

Leia mais

Ei, você aí, não gasta dinheiro aí: veja dicas para um Carnaval mais barato

Como será o novo Carnaval de Porto Alegre