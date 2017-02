Confira os endereços do samba em Porto Alegre 

No ritmo da folia

Se você é daqueles que ao ouvir um tambor logo começa a remexer o esqueleto, não lastime estar em Porto Alegre durante o mês de fevereiro. Apesar de Carnaval remeter ao Rio de Janeiro — com bloquinhos, desfiles e ensaios nas quadras —, a capital gaúcha também respira folia. Mesmo sem pandeiros e chocalhos a cada esquina, conta com rodas de samba, aulas de batucada, grupos que vão para a avenida e muita boemia.

Aos que gostam das quadras, esta é a melhor época do ano: há ensaios todos os dias. Se o negócio é Carnaval de rua, fique ligado na programação que se inicia neste final de semana — além dos consagrados blocos da Cidade Baixa, pontos descentralizados, como a orla do Guaíba, a Avenida Tronco e a Vila Nova, terão desfiles a partir de domingo.

Aqui, as badaladas feijoadas cariocas dão lugar ao churrasco regado a samba. Coordenador de Manifestações Populares da Secretaria Municipal da Cultura (SMC), Érico Leotti explica que no Sul muitos eventos da velha guarda têm como mote o tradicional assado (a feijoada pode até enfrentar resistência do gaúcho, mas o samba não).

Casas noturnas da Cidade Baixa incrementam a agenda no verão. Proprietário de quatro botecos que oferecem o samba no cardápio, o empresário pernambucano Eduardo Natalício fala que, na última década, o ritmo que há tempos anima comunidades da periferia se consolidou também entre bairros das classes média e alta.

— Hoje, tem samba no Jardim Botânico, na Tristeza, no Moinhos de Vento. Também aumentou a quantidade e a qualidade das bandas. Falta o gaúcho valorizar — diz.

A festa não fica restrita aos limites dos botecos e dos restaurantes. Corre, também, pelas rodas informais, várias delas consagradas.

— Muita gente acha que a cultura do gaúcho é só tradicionalismo, mas não é não. Temos aqui excelentes compositores e uma garotada nova que desponta nos seus bairros e vem se apresentar em bares da área mais central — relata Jesus Machado, organizador do Samba de Irajá, evento itinerante com edições na Casa de Cultura Mario Quintana.

Quebrar o estigma e promover o gosto pelo ritmo nacional é a batalha travada pelo Instituto Brasilidades, criado por Eduardo Lopes e outros sambistas daqui. Em nove anos organizando eventos na cidade, ele comprova que há demanda reprimida — suas rodas costumam atrair cerca de 400 pessoas. É gente que vai ao Rio, "sente o gostinho e volta sedento por viver mais dessa cultura", ou moradores da Capital, de várias idades e classes sociais, unidos pela curiosidade e pelo gosto por um tipo de música tão democrático quanto contagiante.

Um giro pelos espaços que mais reúnem sambistas na Capital

ENSAIOS DAS ESCOLAS

Neste mês, os ensaios nas quadras são abertos e é comum que as agremiações se visitem. A Quarta Nobre é o evento da Imperadores do Samba para receber o público na Avenida Padre Cacique, das 20h à 1h. O Ninho da Águia, casa do Bambas da Orgia, abre suas portas para a tradicional Quinta Azul e Branco, das 21h às 2h, na Voluntários da Pátria. Já a Banda Saldanha, que se prepara para o anual desfile em Copacabana, no Rio de Janeiro, faz no dia 20 seu último encontro antes do Carnaval — o evento tem a presenças de Quinho, Viviane Araújo e Cris Alves (intérprete, rainha e musa do Salgueiro, respectivamente) e dispõe de churrasqueiras para o público, por ordem de chegada.

BATUCADAS COLETIVAS

Criados para promover o desfile no Carnaval e incentivar a formação de novos ritmistas, grupos de batucada independentes cresceram de uns anos para cá. Inspirados no conceito do carioca Monobloco, promovem ensaios em parques e outros espaços públicos. Flávio Brecher Muller, um dos organizadores da Ziriguidum Batucada Social, explica que o grupo é aberto a quem quiser aprender ou aprimorar o ritmo e funciona o ano todo. Quando não chove, os ensaios são no Largo Zumbi dos Palmares — se o tempo fecha, a turma busca um plano B. Para evitar reclamações dos vizinhos, o Turucutá Batucada Coletiva Independente (outro coletivo com propósito semelhante) faz ensaios na Redenção ou no Monumento aos Açorianos. Fora da época do Carnaval, eles realizam oficinas de percussão e apresentações eventuais, como a que farão neste sábado à noite, no Bar Batemacumba (Rua João Alfredo, 701).

Turucutá Batucada Coletiva Independente Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

BLOCOS DE RUA

Neste ano, o Carnaval de rua contará com a participação de mais de 30 blocos. As apresentações começam no sábado e se estendem até maio — é o Carnaval mais extenso do Brasil, segundo Otávio Pereira, presidente da recém-criada Liga dos Blocos Descentralizados. A folia, no sábado, é na Cidade Baixa. Das 17h às 21h, desfilam Galo de Porto, na Joaquim Nabuco, Do Jeito Que Tá Vai, na João Alfredo, e Maria do Bairro, na Sofia Veloso. No domingo, é a vez de Gonhas da Folia, Bloco Tronco, Bloco das Virgens, Bloco do Campinho e convidados desfilarem na Avenida Tronco, na Cruzeiro, das 14h às 20h.

RODAS

CLÁSSICAS — Uma das mais tradicionais da Cidade Baixa, a roda do Boteko do Caninha (esquina da Múcio Teixeira com a Barão do Gravataí) faz a resistência no berço do Carnaval, o antigo Areal da Baronesa. De quarta a sábado, tem música ao vivo, mas são na quinta e no sábado, com o Pagode da Nena, os dias especiais para quem quer escutar os clássicos. Reduto de sambistas como Lupicínio Rodrigues, o local recebe visitantes de outros bairros e da Região Metropolitana.

Roda do Boteko do Caninha Foto: Camila Domingues / Especial

DE BOTECO — Entrar em uma das unidades do Natalício significa viajar em poucos minutos para a Lapa, ícone da boemia carioca. Assim que chega ao local, o cliente é surpreendido pelos "rodadores de chope". A agilidade do garçom é estratégia de venda orientada pela gerência. Vizinhos da Rua General Lima e Silva, o Dona Neusa e o Tipo Exportação seguem a mesma lógica. Boteco Tche, Preto Zé, Estação 910, Parangolé, Matita Perê e Espaço Cultural 512 também são ponto de encontro com agenda diária de shows para agradar esse público. Na Zona Norte, as opções são Só Alegria, Villa Rica e Cenoura Pasteis do Terminal Triângulo.

GRATUITAS — A roda do Instituto Brasilidades costuma acontecer no Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo. Para testar seu caráter itinerante, a organização promove, neste sábado, uma edição na Associação Cultural Vila Flores, das 17h às 21h. Eduardo Lopes, integrante do movimento, diz que a ideia é difundir sambas de músicos antigos na região central da cidade.

Roda do Instituto Brasilidades Foto: João Freitas / Divulgação