Linha Turismo de Porto Alegre não terá passeios no Carnaval

Serviço

O ônibus da Linha Turismo não terá passeios entre sábado e terça-feira. Segundo informações divulgadas pela prefeitura de Porto Alegre, a pausa durante o feriadão de Carnaval ocorre para a realização de manutenção de rotina e limpeza dos ônibus.



Por causa do Carnaval de Rua da Cidade Baixa, a linha ainda terá mudanças no seu horário de funcionamento nos dias 4 e 12 de março. O último horário de saída do ônibus será ao meio-dia, e o funcionamento do Centro de Informações Turísticas (CIT) Linha Turismo será até as 14h.

Leia mais:

Foliões ignoram chuva e lotam Cidade Baixa no segundo dia de Carnaval de rua

Blocos animam Carnaval na Grande Cruzeiro, em Porto Alegre

O que deu certo e o que não funcionou no Carnaval de Rua de Porto Alegre



Roteiro Centro Histórico: Com saídas a partir das 9h, o bilhete custa R$ 25 em dias úteis e R$ 30 aos finais de semana e feriados, para ambos os pisos do ônibus. O passeio tem duração aproximada de duas horas, com possibilidade de embarque/desembarque em seis pontos ao longo do roteiro: Secretaria Municipal de Turismo, Brique da Redenção, Moinhos de Vento, Mercado Público, Usina do Gasômetro, Fundação Iberê Camargo e BarraShoppingSul. A compra dos ingressos pode ser efetuada na Central Linha Turismo (Travessa do Carmo, 84, Cidade Baixa) ou em pontos de revenda.

Roteiro Zona Sul: Com saída a partir das 10h, o bilhete custa R$ 25 em dias úteis e R$ 30 aos finais de semana e feriados. O embarque e desembarque ocorre somente no terminal Linha Turismo, localizado na Travessa do Carmo, 84, Cidade Baixa. Para garantir o passeio, recomenda-se a compra antecipada dos bilhetes. A venda dos tickets para esse roteiro é feita exclusivamente na Central de Passagens Linha Turismo, que funciona no mesmo endereço do terminal de embarque/desembarque. Outras informações no telefone (51) 3289-0176.