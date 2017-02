Mutirão para limpeza de ruas e praças começa sábado em Porto Alegre 

Mão na massa

Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade desta terça-feira, o secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre, Ramiro Rosário, deu detalhes no sobre os mutirões de limpeza que começam no próximo sábado, dia quatro de março. Ele ressaltou que a ideia é despertar na população a cultura do zelo, no sentido de tornar a capital gaúcha mais limpa e convidativa.

Rosário reconheceu que o contribuinte já paga impostos excessivos, mas ressaltou que o poder público seguirá atuando naturalmente. Quanto ao cadastramento para participar do mutirão, o secretário afirmou que as informações serão disponibilizadas nos próximos dias através do site da prefeitura e também pela imprensa.



Serão 10 mutirões de limpeza em várias regiões da cidade até o dia 26 de março, dia do aniversário de Porto Alegre.

O secretário reforçou ainda que a nova Secretaria de Serviços Urbanos foi criada para agilizar o atendimento ao cidadão para que atividades de mesma natureza não sofram descontinuidade.