Confira o que muda com a criação do posto de passaportes no Praia de Belas Shopping 

Porto Alegre

Foto: Marcelo Monteiro / Zero Hora / Zero Hora

Com abertura das portas prevista inicialmente para este mês, o Posto de Expedição de Passaportes (PEP) que a Polícia Federal está instalando no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, ainda não tem data para inauguração. Com a nova estrutura, a emissão do documento deixará de ser feita na atual sede do órgão, na Rua Walter Spalding.

O motivo da mudança, conforme a PF, é a falta de espaço no prédio atual para o volume de atendimentos. "O setor de atendimento ao público na Superintendência, além do serviço de passaporte, atende estrangeiros, protocolo de documentos e registro de armas, o que tem tornado o espaço insuficiente em razão do aumento da circulação de pessoas no local", informou, por meio de nota, a assessoria de imprensa do órgão.

"Assim, seguindo uma tendência nacional da PF em transferir o atendimento de passaporte para shoppings centers, a administração regional entendeu que esta será uma forma de melhor atender o cidadão, agregando a conveniência e os demais serviços que os shoppings oferecem", completou a PF. Atualmente, mais de 30 cidades contam com o atendimento do órgão a estrangeiros e sobre passaportes em shoppings do país. Entre esses municípios, está Caxias do Sul, na Serra, onde o serviço é realizado no Iguatemi desde junho do ano passado.

A PF ainda informou que o contrato de comodato firmado com o Praia de Belas isenta o órgão "de qualquer ônus" e que "a obra de adequação do local está sendo custeada pelo shopping".

A partir do início da operação do novo posto, todos os atendimentos serão feitos exclusivamente no shopping, sem alteração da agenda de atendimento. Ou seja, aquelas pessoas com atendimento agendado não terão as datas modificadas, apenas o local. A comunicação da mudança aos solicitantes será feita "pelas redes sociais da Polícia Federal, no portal da PF, ações da assessoria de imprensa (tanto da PF quanto do Shopping Center) e, se houver necessidade, contato telefônico e por e-mail com os cidadãos que estão agendados", garantiu o órgão.

A mudança de local não altera a maneira como os passaportes são solicitados, por meio do site da PF.

Como solicitar seu passaporte

1) Solicite a emissão do passaporte no site da Polícia Federal (http://www.pf.gov.br/servicos-pf/passaporte/requerer-passaporte)

2) Pague a Guia de Recolhimento da União (GRU) gerada após a solicitação

3) Agende um atendimento, também pelo site da PF

4) Compareça ao posto de atendimento com documentação exigida (especificada no site da PF), GRU paga, protocolo da solicitação e comprovante de agendamento

5) O passaporte será entregue pessoalmente a seu titular, no horário e local indicados, mediante apresentação de documento de identidade, reconhecimento de digital e assinatura do documento