DEP começa conserto de tubulação de esgoto na Rua Múcio Teixeira /

Bairro Menino Deus

Foto: Jéssica Rebeca Weber / Agência RBS

Nesta segunda-feira, o Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) começou o conserto de uma tubulação na Rua Múcio Teixeira, no bairro Menino Deus. A intervenção ocorre quatro dias depois que a professora Paula Brust, 41 anos, apontou pelo aplicativo Pelas Ruas – com foto, localização e descrição – o caso de esgoto a céu aberto no local. A reclamação motivou uma reportagem de Zero Hora.



A Secretaria de Serviços Urbanos informa que, por meio do DEP, realizou o serviço de hidrojateamento _ ou seja, "secou" a água acumulada para verificar a fonte do extravasamento de esgoto. A pasta afirma que, nesta terça-feira, deve começar a troca da tubulação na Múcio Teixeira.

O Pelas Ruas foi lançado na última quinta-feira por Zero Hora, Rádio Gaúcha e RBS TV para compartilhar e discutir problemas urbanos de Porto Alegre e da Região Metropolitana. O aplicativo para smartphones já tem mais de 4 mil usuários e ultrapassa 480 posts.

O Pelas Ruas está disponível para iOS 9 ou superior e a partir da versão 6.0 do Android. Para baixar, basta entrar na App Store ou na Play Store e buscar o app pelo nome.