Farmácia distrital do bairro São Geraldo estará fechada nesta quinta

Implantação de novo sistema

Em função de reestruturação do sistema da Prefeitura de Porto Alegre, a farmácia distrital Navegantes (av. Presidente Roosevelt, 5, São Geraldo) estará fechada ao público durante todo o dia nesta quinta-feira, dia 9.

Na sexta-feira, a farmácia reabre às 8h, com o novo sistema de integração de entrega e controle de medicamentos. Durante os primeiros dias de teste, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reconhece que o atendimento poderá ficar mais lento. A implantação do novo sistema será feita aos poucos até a atualização completa em todas as farmácias distritais.



Medicamentos podem ser retirados em outras nove farmácias pela cidade, mediante apresentação de cartão do SUS, receita médica válida e documento de identidade, das 8h às 17h.



As demais farmácias distritais da Capital atenderão normalmente.

Confira os endereços:



Farmácia Distrital de Saúde Sarandi

Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 744, São Sebastião



Farmácia Distrital de Saúde Camaquã

Rua Doutor João Pitta Pinheiro Filho, 176, Camaquã



Farmácia Distrital de Saúde Restinga

Rua Álvaro Difini, 520, Restinga



Farmácia Distrital de Saúde Vila dos Comerciários

Rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza



Farmácia Distrital de Saúde Bom Jesus

Rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus



Farmácia Distrital de Saúde IAPI

Rua Três de Abril, 90, Passo d¿Areia



Farmácia Distrital de Saúde Murialdo

Avenida Bento Gonçalves, 3722



Farmácia Distrital de Saúde Santa Marta

Rua Capitão Montanha, 27, Centro



Farmácia Distrital de Saúde Farroupilha

Rua Jerônimo de Ornelas, 55, Centro