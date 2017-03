Prefeitura contratará aplicativo de táxi para substituir carros locados

Gestão pública

Para tentar reduzir os custos com os atuais contratos de carros locados para uso de funcionários do município — hoje na casa dos R$ 32 milhões —, a prefeitura de Porto Alegre lançou uma licitação para contratar transporte de táxi por aplicativo.

Será escolhida uma empresa para fazer a operação e a gestão das solicitações de viagens. De acordo com o diretor técnico da Procempa, Michel Costa, não poderão participar aplicativos de transporte privado, como Uber e Cabify.

Além da economia de pagar apenas pelos deslocamentos feitos, Costa diz que a empresa vencedora da licitação irá disponibilizar para a Secretaria Municipal da Fazenda os dados das corridas, para cruzamento com a arrecadação do ISSQN sobre os serviços prestados. O sistema permitirá controle de origem e destino, por meio de GPS, e a prefeitura só pagará pelos trajetos realizados. A utilização do serviço pelos funcionários será acompanhada por responsáveis definidos em cada órgão.

O município ainda não sabe precisar a economia que a medida deve gerar. Costa adianta que ainda haverá locação de veículos, mas em menor quantidade e utilizada apenas em funções específicas que não poderiam ser atendidas por táxis.

— O foco é a redução de custos e número de veículos. Será uma consequência da boa utilização dos trajetos, pois agora saberemos exatamente o gasto individual, quem usa o transporte, em que horários, quais os seus trajetos e se o deslocamento tem relação com o serviço sobrado.

Conforme o prefeito Nelson Marchezan, o objetivo é criar um mecanismo claro de gestão do serviço conforme a real demanda, evitando um alto custo fixo para a prefeitura.

Marchezan já condenava os gastos com carros alugados antes de assumir a administração municipal, prometendo adotar o uso de táxi. O prefeito assegura que está em andamento um pente fino nos contratos que deverão permanecer, para identificar a real necessidade e buscar redução ainda maior nos custos.

O aviso do edital foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre. A abertura da licitação por pregão eletrônico será em 21 de março, às 10h, no site www.portaldecompraspublicas.com.br.