Ônibus fica preso em buraco após asfalto ceder em alagamento na zona norte de Porto Alegre

Trânsito

O rompimento de um cano na esquina entre a Rua Dr. Timóteo e a Avenida Cristóvão Colombo, no bairro Floresta, causa alagamento no local desde as 6h desta sexta-feira.

Por volta das 7h, um ônibus da Carris que passava pelo local ficou preso. De acordo com o motorista, quando o veículo passava já estava jorrando água e, durante a travessia, o asfalto cedeu.

Devido ao conserto do rompimento, há falta de água em parte dos bairros Auxiliadora, Floresta, Higienópolis, Mont Serrat, Navegantes, São Geraldo e São João.

VÍDEO: Rompimento de tubulação alaga Rua Dr. Timóteo com Cristóvão Colombo. Ônibus entrou com a roda no buraco e ficou preso. pic.twitter.com/bvD2mwxXb5 ¿ Felipe Daroit (@felipedaroit) 17 de março de 2017

Os passageiros conseguiram descer do coletivo e ninguém ficou ferido. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) fiscalizam o trânsito na região, que está parcialmente bloqueado, causando congestionamento.

Uma equipe do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) foi acionada e chegou ao local pouco antes das 9h.

