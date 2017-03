Saiba quais ruas e avenidas estarão bloqueadas na sexta-feira para o Saint Patrick's Day /

Porto Alegre

Em razão da comemoração do Saint Patrick's Day nos bairros Moinhos de Vento, Rio Branco e Centro Histórico, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) preparou um esquema de bloqueio e alterações no trânsito em algumas ruas e avenidas de Porto Alegre para esta sexta-feira. A partir das 12h, as quadras da Padre Chagas entre as ruas Fernando Gomes e Hilário Ribeiro e entre as ruas Luciana de Abreu e Dinarte Ribeiro estarão bloqueadas.

A partir das 16h, os trechos que terão bloqueio total são: Padre Chagas (toda a rua), Florêncio Ygartua (entre a Rua Mostardeiro e a Avenida 24 de Outubro), Cel. Genuíno (entre as ruas José do Patrocínio e Fernando Machado) e Bento Figueiredo (entre as ruas Felipe Camarão e Ramiro Barcelos). Se necessário, por motivo de segurança, será bloqueado o trânsito na rua Ramiro Barcelos próximo a Bento Figueiredo, com desvio pela Rua César Lombroso.

Leia mais:

Sinal verde para a festa: como será o Saint Patrick's Day em Porto Alegre

Paulo Germano: Vai ter ocupação na Padre Chagas



As ruas Fernando Gomes e Dinarte Ribeiro (entre a Praça Dr. Maurício Cardoso e Rua Barão de Santo Ângelo) terão sentido duplo a partir das 12h. A Rua Félix da Cunha terá bloqueio de 1/3 da pista, entre as ruas Tobias da Silva e Padre Chagas, a partir das 16h.