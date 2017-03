Vai ter ocupação na Padre Chagas

Polêmica no Moinhos

Agora, sim: com a estipulação de regras claras, o debate sobre a ocupação de espaços públicos ganha o enfoque adequado no Moinhos de Vento. A prefeitura topou fechar a Padre Chagas na sexta-feira — quando milhares de pessoas devem se reunir na rua para as comemorações do Saint Patrick's Day — exigindo dos bares organizadores 60 banheiros químicos, 30 seguranças particulares, dezenas de lixeiras e uma taxa para a limpeza da via.

A EPTC vai comandar os bloqueios do trânsito e a Brigada Militar se fará presente na festa, que tem hora para começar e acabar: os shows e a venda de bebida na rua ocorrerão das 16h às 22h.

Os donos de bares que são contra fechar a Padre Chagas ainda recorrem ao Saint Patrick's Day do ano passado — quando a rua amanheceu tomada de lixo e urina — como argumento para abortar a festa. A questão é que, na ocasião, não havia regra alguma nem mediação da prefeitura.

— Tinha 150 ambulantes vendendo cerveja por muito menos do que nós. Esse pessoal não paga imposto, nem aluguel, nem funcionários. Se tem cerveja pela metade do preço, música na rua e banheiro químico, quem vai entrar nos bares? — questiona Alencar Capucci, sócio do Thomas Pub.

Mas, desta vez, a Smic estará na Padre Chagas fiscalizando os ambulantes. Caso se confirme a previsão de 20 mil pessoas, não é de se duvidar que o movimento dos bares aumente após as 22h, quando o evento termina.