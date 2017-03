Rua Padre Chagas será fechada para a realização do St. Patrick's Day 

Após polêmica

Após polêmica, a prefeitura confirmou o bloqueio da Rua Padre Chagas para a realização do St. Patrick's Day. A realização do evento ao ar livre nesta sexta-feira chegou a ser colocada em xeque em função de divergências entre estabelecimentos da via mais badalada do Moinhos de Vento.



Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 16 estabelecimentos assinaram um termo de ajustamento de conduta para o evento.

Ficou decidido que a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) fechará a rua por quadras, deixando os cruzamentos livres para circulação de veículos. O evento deve ser finalizado até às 22h, de acordo com o termo firmado. A estimativa é de que pelo menos 20 mil pessoas prestigiem.

A prefeitura fará a fiscalização de ambulantes. Os estabelecimentos interessados precisaram se comprometer a doar cavaletes para a EPTC, a arcar com taxa de limpeza do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), além de repassar determinados valores para Brigada Militar e Guarda Municipal. Os bares ainda poderão pagar uma multa de R$ 10 mil se descumprirem alguma das obrigações acordadas.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Gomes, reuniu-se com a associação de moradores Moinhos Vive na noite dessa segunda-feira para apresentar o termo de ajustamento de conduta.



Relembre o caso

O bloqueio da via gerou divergências entre donos de estabelecimentos nos últimos dias, demandando a mediação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Na semana passada, Werner Siegmann, sócio da franquia Dado Pub na esquina da Padre Chagas com a Fernando Gomes, sustentou à Zero Hora que a celebração do St. Patrick's na rua em 2016 atrapalhou os empresários e quem reside no bairro.

— Achamos que o Moinhos de Vento não tem esse ar de trazer galera para fazer xixi no muro e atirar garrafa vazia no chão. No dia seguinte, parecia que havia acontecido uma guerra na rua — disse ele.

O Mulligan Irish Pub apresentou em janeiro à prefeitura o seu projeto para a realização do evento na Rua Padre Chagas.

— A nova administração do Mulligan enxergou que o evento acontecia com ou sem organização, e quis entregar uma proposta cultural — defendeu Gabriely Muñoz Rocha, que comprou o pub em novembro do ano passado.

O Mulligan prevê instalar um palco para realização de show e interação com o público, além de decorar a Padre Chagas, simulando uma floresta encantada com potes de ouro.