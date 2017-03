Sinal verde para a festa: como será o Saint Patrick's Day em Porto Alegre

Celebração irlandesa

A Rua Padre Chagas ficará mais verde nesta sexta-feira. E não se trata de uma ação de florestamento. Das 16h às 22h, uma multidão deve ocupar um dos mais nobres endereços da Capital para comemorar o Saint Patrick's Day, festa popular de origem irlandesa, comum em países de língua inglesa. Até o chope bebido pelos visitantes será verde, assim como roupas, cartolas e acessórios.

São Patrício parece ser uma entidade mesmo milagrosa. Os festejos anuais em 17 de março, dia de sua morte, espalharam-se pelo mundo todo, mesmo em locais sem colonização irlandesa — como é o caso de Porto Alegre. Na Capital, São Patrício conseguiu até colocar de acordo a conflitiva relação entre comerciantes e vizinhos do bairro Moinhos de Vento. Alguns empresários e moradores não concordavam com a festa a céu aberto, temendo sujeira e bagunça na rua.

— Foi a primeira vez que conseguimos reunir os empresários da rua para conversar, para entendermos nossos problemas. Criamos um clima de colaboração que não havia antes — conta Gabriely Muñoz Rocha, sócia do pub Mulligan, que encabeçou o projeto.

O Mulligan comemora o Saint Patrick's Day há mais de uma década, sendo um dos responsáveis por estabelecer a festa na cidade. Tantos os fundadores quanto os atuais sócios da casa não têm qualquer vínculo familiar com a Irlanda, mas eram entusiastas da cultura do país e resolveram promover a festa em Porto Alegre. Deu certo. No ano passado, uma multidão tomou conta da Padre Chagas de modo espontâneo nesta altura do mês, o que motivou os bares locais a tentar organizar o evento.

Neste ano, na parte mais alta da Padre Chagas, próximo ao Applebee's, haverá um palco com show de bandas de rock e distribuição de brindes. Além disso, um boneco de 3m50cm, parecido com os usados no Carnaval de Olinda, representará São Patrício, promovendo a folia no meio do público. Não há como prever o número de visitantes, mas o Mulligan estima que 10 mil pessoas devem circular pela rua.

Como São Patrício e Leprechaun, duende irlandês que se tornou mascote da festa, são representados em verde, esta acaba sendo a cor predominante no vestuário dos participantes — e também poderá ser da alimentação, já que haverá cerveja e hambúrgueres com pão verde à venda. Mas a cor também poderia representar a lucratividade do evento. No estacionamento do Mulligan, ao lado do palco, 30 mil litros de chope estarão gelando para aplacar a sede da multidão. Já a festa dentro do bar, que seguirá depois das 22h, teve seus 200 ingressos vendidos em três dias.

— A festa na rua tem cada vez mais apoio, mas tudo dependerá do público para uma próxima edição. A gente quer entregar uma rua mais limpa do que recebeu. Para isso, a colaboração dos frequentadores é fundamental — diz Gabriely.

Um dos eventos ocorrerá na Padre Chagas Foto: Camila Domingues / Especial