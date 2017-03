Prefeitura começa mutirões de limpeza em praças de Porto Alegre

Eu Faço Porto Alegre

Sábado foi dia de faxina em Porto Alegre. A cidade, que vem enfrentando problemas como a falta de capina desde o início do ano, começou a receber um novo tratamento de limpeza a partir deste final de semana. Foi o início dos mutirões Eu Faço Porto Alegre, promovidos pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Surb).



– Os mutirões são um modo de promover uma cidade mais limpa e também de estimular a população a preservar os espaços públicos – avalia o secretário Ramiro Rosário, da Surb.



A ação, que pretende ser permanente, escolherá a cada final de semana praças, parques e outros pontos da cidade para receber a visita de servidores do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), Departamento de Esgotos Pluviais (DEP), Divisão de Iluminação Pública (DIP) e Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE), além de servidores terceirizados. A população também é convidada a cooperar de modo voluntário. Segundo a Surb, o projeto não acarreta custos adicionais à prefeitura, já que os participantes já estariam recebendo para trabalhar no final de semana ou atuam voluntariamente.



Os primeiros espaços atendidos pelo Eu Faço Porto Alegre foram a praça Rejane Vieira e três escolas no seu entorno, no bairro Santa Teresa, na manhã deste sábado. Já à tarde foi a vez da praça José Alexandre Záchia, no bairro Cristal.



– Os pontos são escolhidos com ajuda do Orçamento Participativo e de lideranças comunitárias. Estamos visitando principalmente bairros com maior índice de criminalidade, para que as pessoas sejam estimuladas a voltar a circular e a ocupar ruas e praças, buscando reduzir a violência – explica Ramiro Rosário.



Na Praça José Alexandre Záchia. mascote da Guarda Municipal estimulava a população a participar do mutirão Foto: Alexandre Lucchese / Agência RBS

Os espaços foram visitados pelas divisões da Surb na semana anterior, que realizaram serviços mais pesados, como a limpeza de bocas de lobo, a reposição de iluminação pública e a retirada de pontos de lixo clandestinos. Já o mutirão de sábado executou roçadas e pinturas de bancos, brinquedos e meios-fios.



No domingo, a atividade acontece na praça Marlova Finger e no entorno da escola fundamental Timbaúva, no bairro Mário Quintana, das 9h às 12h.



Volta da capina



A Surb assegura que os canteiros de Porto Alegre estarão mais aparados a partir da próxima semana. Além da realização dos mutirões, a capina em vias públicas voltará a ocorrer a partir de segunda-feira. O serviço foi interrompida por falta de pagamento à Ecopav, empresa até então responsável pela ação. A MG Terceirização e Serviços foi contratada em caráter emergencial para o trabalho.