Prefeitura irá notificar Cpers por pichação em ciclovia na Zona Sul

A Empresa Pública de Transporte e Circulação vai notificar o CPERS/Sindicato após uma manifestante ser flagrada pichando a ciclovia da Avenida Diário de Notícias, na zona sul de Porto Alegre. O ato ocorreu durante protesto de professores estaduais na manhã desta sexta-feira.



A pichação ocorreu quando o grupo protestava em frente ao condomínio onde mora o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori. Ele não estava no local. Um agente da EPTC fotografou uma mulher pichando a ciclovia.

O CPERS/Sindicato vai ser notificado pela pichação. A EPTC ainda não informou de que forma será feita essa notificação nem como vai se dar a cobrança pela nova pintura da ciclovia.

Os professores informaram que o motivo da manifestação é o parcelamento do salário dos servidores, o pacote de cortes do governo por parte da Assembleia e a falta de investimentos em educação, entre outros. A categoria está em greve desde 15 de março.

Conforme a prefeitura, a ciclovia teve a pintura refeita na semana passada.

Contatado pela reportagem, o segundo vice-presidente do Cpers, Luiz Veronezi, disse que o sindicato organizou o ato, mas não pode ser responsabilizado pelo comportamento individual das pessoas durante a manifestação. Ele ainda criticou a preocupação da EPTC com o episódio.

– Eu estava em cima do caminhão e não vi esse tipo de coisa. É hipocrisia o que estão fazendo. Eu tenho fotografado inúmeros buracos nas vias, inclusive um que estragou o pneu do meu carro, e a EPTC se preocupa com a tinta na ciclovia.

