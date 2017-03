Usuários da linha T12 já podem acompanhar itinerário pelo celular

Pelo app

Usuários do transporte público já podem acompanhar o itinerário da linha T12 em tempo real pelo aplicativo Moovit. Com o GPS instalado no veículo, o deslocamento e o tempo estimado para a chegada até a parada de ônibus podem ser conferidos pelos passageiros. Basta baixar o app gratuitamente em lojas virtuais como a AppStore, Google Play e Microsoft Store.

Testado na tarde desta quarta-feira pelo diretor técnico da Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa), Michel Costa, o aplicativo oferece ao usuário uma experiência diferente da obtida pelo site.

— O site tem visibilidade boa para quem está na mesa. A experiência com o app na rua é boa. Sinaliza quanto (o usuário) demora até a parada e diz o tempo que falta para o ônibus chegar — comenta Costa, que usou a ferramenta perto do bairro São João.