Rodoviários e empresas de ônibus de Porto Alegre assinam dissídio

Transporte coletivo

A assinatura do dissídio entre os rodoviários e as empresas de ônibus da Capital foi realizado na tarde desta quarta-feira. Os principais pontos da proposta aprovada pelos trabalhadores por meio de plebiscito apontam para reajuste de 5,5% nos salários e aumento do vale-alimentação para R$ 25 (de R$ 23,48). O plano de saúde passará de R$ 30 para R$ 45.

As companhias vão encaminhar à prefeitura o pleito de nova tarifa nesta quinta-feira. O valor deve ficar acima de R$ 4,25, já que as companhias reclamam de perdas no último ano devido a decisões judiciais que mantiveram o preço da passagem mais baixo por algumas semanas.

Leia mais:

Marchezan estuda enviar à Câmara projetos para rever benefícios na passagem

Redução de horários em ônibus de Porto Alegre segue até 5 de março

Prefeitura de Porto Alegre avaliará cinco sistemas de GPS para ônibus



Já a EPTC deve sugerir para análise do Conselho Municipal de Transporte Urbano (Comtu) o valor de R$ 4,05. O órgão deverá ser posicionar até a próxima semana. Em caso de aprovação, o novo preço irá para sanção do prefeito Nelson Marchezan. Se for reprovado, as discussões serão reiniciadas.