Redução de horários em ônibus de Porto Alegre segue até 5 de março 

Transporte coletivo

Quem contava com a normalização dos horários dos ônibus em Porto Alegre para logo depois do Carnaval terá de esperar mais alguns dias. A Empresa Pública de Circulação e Transporte (EPTC) anunciou que irá ampliar para o dia 5 de março, próximo domingo, a tabela horária de verão da frota de ônibus da Capital, que reduziu em 7% a oferta de veículos à população. Segundo a empresa, a decisão foi motivada pelo início do calendário das redes estadual e municipal, que retomam as aulas na segunda-feira, dia 6.

Os ônibus iniciaram a operação com os horários da tabela de verão no dia 26 de dezembro, com previsão de encerramento no dia 28 de fevereiro e normalização dos horários nesta quarta-feira, 1º de março. A EPTC justifica que a redução de viagens no período de verão, de 7%, é bem menor do que a diminuição de passageiros nesta época do ano, que chega a 22%.



