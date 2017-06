Volta da chuva deixa Defesa Civil em alerta na região das ilhas, em Porto Alegre 

Mau tempo

As águas do Guaíba seguem no nível de 2,10 metros, a mesma medição dos últimos três dias. Apesar de estável, a Defesa Civil de Porto Alegre segue em alerta na região das ilhas, pois a previsão é de mais chuva nesta semana.

Há ainda fortes rajadas de vento, o que aumenta o risco de novos alagamentos. A Ilha da Pintada tem ainda ruas bloqueadas pelas águas, mas nenhuma família foi retirada de casa.

Leia mais

Sobe para 5 mil o número de pessoas fora de casa no RS

Nível do Jacuí sobe e mais famílias são retiradas de casa em São Jerônimo



No bairro Anchieta, a água baixou, mas não foi completamente escoada. No entorno da Arena do Grêmio, região do Humaitá, a situação melhorou. A Voluntários da Pátria está liberada ao trânsito e apenas a Rua José Pedro Boéssio tem acúmulo de água, mas os carros conseguem circular, segundo a EPTC.