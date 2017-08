Carris terá que pagar ATP por rodar menos que consórcios privados em Porto Alegre

Transporte público

Foto: Felipe Martini / Agencia RBS

A Carris terá que pagar, a partir de 1º de setembro, a diferença em espécie por rodar menos quilômetros que consórcios privados. De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o repasse será semanal e destinado à Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP).

Como a segunda opção foi escolhida, as linhas 620 Iguatemi/Vila Jardim, 264 Prado, 256 Intendente Azevedo e 349 São Caetano não sofreram alterações.

A ATP alegava que a Carris não realizou toda a rodagem prevista no edital de licitação.

De acordo com a associação, de fevereiro a maio deste ano, a companhia pública percorreu 500 mil quilômetros a menos do que o estipulado pelo órgão gestor.

Segundo a legislação, em Porto Alegre, a Câmara de Compensação Tarifária tem como objetivo promover o equilíbrio econômico-financeiro do Sistema de Transporte Coletivo. Ela proporciona a prática da tarifa social integrada, a racionalização dos custos e a remuneração das concessionárias conforme o estabelecido no contrato de concessão.

Confira a nota da EPTC:

A EPTC informa que as linhas 620 Iguatemi/Vila Jardim, 264 Prado, 256 Intendente Azevedo e 349 São Caetano seguem sem alteração e continuam sendo operadas pelos consórcios. O ajuste entre a Companhia Carris Porto-Alegrense e as Concessionárias será pago em espécie, mediante repasse semanal, a iniciar em 01/09/2017. A medida atende à Concorrência Pública (1/2015) que possibilita a continuidade do atendimento por compensação de serviços de operação de linhas ou em espécie.