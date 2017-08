Em edifício histórico, Lebes Life Store será inaugurada nesta quarta no Centro Histórico

Revitalização

O burburinho nas portas de entrada da nova loja da rede varejista gaúcha Lebes dá pistas da curiosidade dos porto-alegrenses em relação ao novo empreendimento no coração do Centro Histórico. Localizada na Avenida Borges de Medeiros, esquina com o Largo Glênio Peres, a Lebes Life Store reúne em um único lugar loja, restaurante, serviços e cafeteria.

Na manhã desta terça-feira (8), o presidente da rede, Otelmo Drebes, e o diretor de marketing e vendas, Otelmo Drebes Júnior, receberam a imprensa para apresentar o projeto, que deu vida a cada um dos sete andares do prédio que antigamente abrigava a loja Guaspari. O público poderá conferir a novidade a partir desta quarta (9).



— Fizemos uma pesquisa e ela mostrou que, apesar de termos 10 pontos de venda em Porto Alegre, não somos tão conhecidos. As pessoas diziam que precisávamos ter uma operação no Centro — disse o presidente.

Além de fortalecer a marca na Capital, o projeto também tem como objetivo voltar os olhos de outros empresários para a região — a Renner foi outra rede que investiu no centro ao abrir, em 2012, uma loja na antiga Livraria Globo, na Rua dos Andradas.

— Gostaríamos de participar dessa revitalização. Que sirva de exemplo para que outros empresários invistam no Centro Histórico — completou Otelmo.

Com investimento superior a R$ 8 milhões, a Lebes transformou o edifício desativado há 30 anos em um ponto único.





Restaurante Girassol fica no quarto andar do prédio Foto: Fernando Gomes / Agencia RBS

Os 4,4 mil metros quadrados dividem-se entre três pisos de loja (no térreo, ainda terá uma farmácia São João), um andar exclusivo para o restaurante Girassol, um para serviços e banheiros, um sexto ainda desocupado e último abriga o Café Vivo La Basque, com sacada de vista privilegiada da prefeitura, Mercado Público e do Guaíba. Também na cafeteria, painéis relembram a cidade na época áurea do Guaspari.





Cafeteria traz memorial do Edifício Guaspari Foto: Fernando Gomes / Agencia RBS

Fora a cara nova à esquina, a Lebes Life Store ainda vai gerar 60 empregos diretos e 360 indiretos, informa a empresa. Com 60 anos de história, a rede conta com 150 lojas e emprega três mil funcionários.