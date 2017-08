Lixo acumulado na Orla do Guaíba, em Porto Alegre, deve ser retirado nesta segunda-feira

Recuo das águas

O recuo das águas do Guaíba revelou um cenário de descaso da população com um dos cartões postais de Porto Alegre. Com a baixa do nível de 31 centímetros em 24 horas no sábado (12), pneus, garrafas PET, calçados, tampa de vaso sanitário e diversos objetos deteriorados ficaram à mostra na Orla da Capital. Não fosse o mau tempo deste domingo (13), equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) já teriam iniciado a limpeza do local, conforme informa a Secretaria de Serviços Urbanos.



Veja também:

FOTOS: nível do Guaíba sobe e acúmulo de lixo se torna visível

Nível do Guaíba volta a subir após registrar menor marca desde 2005 em Porto Alegre

Restaurante flutuante encalha com menor nível do Guaíba em 12 anos



Mesmo com o aumento do volume de água na tarde deste domingo, quando foi registrada a marca de um metro, a paisagem ainda lembrava um lixão. No entanto, em razão das chuvas e do lodo que está na região do Anfiteatro Pôr do Sol, a retirada do lixo na região já está programada para segunda-feira (14), se o clima colaborar.

A pasta destaca, ainda, que a região é limpa frequentemente por equipes do DMLU e que a grande quantidade de lixo, consequência do descarte irregular, apareceu em razão da baixa do nível da água.

De acordo com o Metroclima, um nível tão baixo assim no Guaíba só foi registrado entre fevereiro e março de 2005, durante um período de seca. No entanto, para esta época do ano, as baixas nas águas são consideradas atípicas. Os motivos apontados pelo sistema de meteorologia da prefeitura da Capital são o vento nordeste e um período de 60 dias de pouca chuva em Porto Alegre.