Restaurante flutuante encalha com menor nível do Guaíba em 12 anos 

Recuo das águas

O forte vento que atinge o Rio Grande do Sul nesta semana está provocando um fenômeno de recuo das águas do Guaíba, em Porto Alegre. Em 24 horas, o nível do Guaíba baixou 31 centímetros, chegando a marca de 0,24 metros na manhã deste sábado (12) – o menor valor dos últimos 12 anos.

O recuo das águas é perceptível para quem passa pela Orla do Guaíba. Na altura da praia de Ipanema, há uma grande faixa de areia à mostra. O restaurante flutuante que está ancorado na região não está mais sob às águas pela baixa no nível do rio.



De acordo com o Metroclima, um nível tão baixo assim no Guaíba só foi registrado entre fevereiro e março de 2005, durante um período de seca. No entanto, para esta época do ano, as baixas nas águas são consideradas atípicas.

Os motivos apontados pelo sistema de meteorologia da prefeitura da Capital são o vento nordeste e um período de 60 dias de pouca chuva em Porto Alegre.

Segundo a Capitania dos Portos, mesmo com o nível baixo nas águas, não há alterações na navegabilidade do Guaíba.