Meio-tom de roxo é a cor do ano para a PPG Tintas Renner 

Decoração

Tão nostálgico como moderno. A definição da marca PPG Tintas Renner resume a escolha pela cor Violet Verbena (encontrada no catálogo pelo código PPG1169-5/445-5) como a sua "cor do ano de 2017".

Depois de um amplo estudo dos mais de 20 especialistas em cores da empresa que atuam em diferentes países do mundo (cada um especializado em diferentes mercados, que colaboram para determinar as tendências de estilos e cores para lares, aparelhos eletrônicos e automóveis), o tom de roxo acinzentado foi apresentado.

– Os consumidores agora aceitam o meio termo entre masculino e feminino, jovem e velho, trabalho e lazer.

A mistura de cinza e violeta do Violet Verbena reflete este padrão – afirmou o gerente de marketing sênior de cores da PPG, Dee Schlotter.

Composiçõesmúltiplas

O Violet Verbena tem toques acinzentados e pode ganhar combinações diversas, como no quarto com tecidos coloridos, no hall neutro com preto e, ao lado, visto com o contraste dos brancos, gelos e off-white



Foto: Tintas Renner / Divulgação

Foto: Tintas Renner / Divulgação

