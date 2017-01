UFRGS divulga gabarito da prova de Língua Portuguesa

Vestibular 2017

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) disponibilizou, no site do vestibular 2017, o gabarito da prova de Língua Portuguesa, aplicada na manhã desta segunda-feira junto com a Redação.

O processo seletivo segue nesta terça-feira com as provas de Biologia, Química e Geografia, e se encerra na quarta com as provas de História e de Matemática.



As médias e abstenções do segundo dia de provas devem ser divulgadas na manhã desta terça-feira.

Confira o gabarito:

Língua Portuguesa

01 - B; 02 - D; 03 - D; 04 - B; 05 - C; 06 - D; 07 - E; 08 - B; 09 - A; 10 - E; 11 - D; 12 - C; 13 - A; 14 - B; 15 - B; 16 - E; 17 - E; 18 - C; 19 - D; 20 - C; 21 - C; 22 - D; 23 - A; 24 - E; 25 - A.