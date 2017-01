UFRGS divulga gabarito do primeiro dia de vestibular

Ensino Superior

Foi divulgado há pouco o gabarito do primeiro dia de vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Neste domingo, os candidatos realizaram as provas de Física, Literatura e Língua Estrangeira, totalizando 75 questões — 25 de cada disciplina.

Na segunda-feira, os vestibulandos terão quatro horas e meia para responder às questões de Língua Portuguesa e escrever a redação.

Médias e abstenções estarão disponíveis na segunda-feira pela manhã. A lista de aprovados será divulgada até o dia 21 de janeiro.

Leia mais

Ascensão do Enem pode explicar menos inscritos no vestibular 2017 da UFRGS

Vestibular da UFRGS 2017 tem 5 mil inscritos a menos do que em 2016

O que você precisa saber sobre a redação do vestibular da UFRGS



Física

01 - C; 02 - A; 03 - B; 04 - B; 05 - A; 06 - C; 07 - E; 08 - B; 09 - E; 10 - A; 11 - D; 12 - A; 13 - E; 14 - B; 15 - D; 16 - A; 17 - B; 18 - C; 19 - C; 20 - D; 21 - A; 22 - D; 23 - E; 24 - E; 25 - D.



Literatura

26 - D; 27 - E; 28 - C; 29 - A; 30 - C; 31 - D; 32 - C; 33 - B; 34 - A; 35 - B; 36 - E; 37 - A; 38 - D; 39 - C; 40 - D; 41 - A; 42 - E; 43 - A; 44 - E; 45 - C; 46 - D; 47 - B; 48 - E; 49 - C; 50 - B.



Inglês

51 - C; 52 - E; 53 - E; 54 - A; 55 - C; 56 - C; 57 - B; 58 - C; 59 - B; 60 - D; 61 - B; 62 - B; 63 - D; 64 - B; 65 - A; 66 - E; 67 - C; 68 - B; 69 - A; 70 - D; 71 - C; 72 - E; 73 - B; 74 - A; 75 - D.



Espanhol

51 - C; 52 - A; 53 - E; 54 - B; 55 - D; 56 - D; 57 - B; 58 - A; 59 - E; 60 - C; 61 - B; 62 - D; 63 - B; 64 - D; 65 - E; 66 - C; 67 - A; 68 - C; 69 - D; 70 - A; 71 - D; 72 - E; 73 - B; 74 - A; 75 - E.

Italiano

51 - E; 52 - C; 53 - B; 54 - D; 55 - E; 56 - A; 57 - D; 58 - C; 59 - A; 60 - A 61 - C; 62 - E; 63 - D; 64 - B; 65 - B; 66 - A; 67 - A; 68 - B; 69 - E; 70 - B; 71 - E; 72 - C; 73 - D; 74 - B; 75 - C.

Francês

51 - B; 52 - C; 53 - D; 54 - A; 55 - B; 56 - E; 57 - D; 58 - C; 59 - E; 60 - B; 61 - D; 62 - B; 63 - A; 64 - D; 65 - E; 66 - B; 67 - E; 68 - C; 69 - E; 70 - C; 71 - A; 72 - D; 73 - A; 74 - C; 75 - C.

Alemão

51 - A; 52 - D; 53 - B; 54 - A; 55 - A; 56 - C; 57 - D; 58 - D; 59 - E; 60 - B; 61 - E; 62 - E; 63 - A; 64 - C; 65- B; 66 - B; 67 - E; 68 - C; 69 - A; 70 - D; 71 - B; 72 - E; 73 - C; 74 - A; 75 - C.

Leia as últimas notícias